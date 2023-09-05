Комісії ООН передали матеріали для поновлення розслідування теракту в Оленівці

У Координаційному штабі ініціювали поновлення розслідування теракту в Оленівці на міжнародному рівні.

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У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відбулася зустріч із Незалежною міжнародною комісією ООН з розслідування порушень в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Коордштабу.

«Головною темою зустрічі стала передача комісії масштабного дослідження терористичного акту, вчиненого російською федерацією в Оленівці, внаслідок якого загинули та постраждали десятки українських військовополонених», - сказано у повідомленні.

Там зазначили, що у поданні були фахово та всебічно досліджені усі відомі факти про передумови, мотиви та наслідки терористичного акту, а також про фігурантів воєнного злочину.

Автори подання сподіваються на поновлення розслідування теракту на міжнародному рівні.

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