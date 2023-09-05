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Верховна Рада відновила електронне декларування чиновників, але декларації не будуть публічними

Верховна Рада проголосувала закон про відновлення декларування.

Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

З закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців

Новим законом виключать норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків.

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  1. В Україні

Кабмін дозволив бойовим медикам переливати кров на догоспітальному етапі

16:28, 5 вересня 2023
Міністерство охорони здоров’я розширює спеціальну навчальну програму з основ трансфузійної терапії.
Кабмін дозволив бойовим медикам переливати кров на догоспітальному етапі
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Відтепер переливати кров зможуть не лише люди з медичною освітою, а й військовослужбовці, які пройшли відповідне навчання. Для цього Міністерство охорони здоров’я розширює спеціальну навчальну програму з основ трансфузійної терапії. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що цей тренінг дозволить бойовим медикам отримати необхідні навички з переливання універсальної першої мінус групи крові. Його можна буде пройти на базі визначених центрів крові. Зазначена навчальна програма повністю відповідає стандартам НАТО. В країнах Альянсу вважається нормою навчати переливання крові бойових медиків без медичної освіти. У Норвегії, наприклад, взагалі – переливати кров мають право навіть звичайні бійці.

«У цивільному житті ми можемо доставити людину з критичною крововтратою в шпиталь за 15 хвилин, але війна диктує свої умови. Ми всі розуміємо, скільки військових наразі отримують бойову травму, захищаючи нашу з вами свободу. Маємо максимально ефективно реагувати на ці виклики, забезпечити всі необхідні умови та можливості для порятунку життя поранених. Одне з критично важливих завдань – наблизити кров до пацієнта усіма можливими методами. Це в буквальному сенсі запорука виживання наших воїнів. Розгорнути інфраструктуру для використання крові на фронті непросто, однак маємо рухатись в цьому напрямі, бо ціна зволікання зависока – йдеться про людське життя. Сьогодні уряд прийняв важливе рішення, дозволивши переливати кров бойовим медикам, які пройшли відповідне навчання. Це практика країн НАТО. Тепер ми імплементуємо її і в Україні», – зазначив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Таке рішення уряду значно розширює коло людей, які можуть проводити трансфузію цільної крові на фронті. Його нагальність та необхідність обумовлена тим, що далеко не кожен бойовий медик має відповідну медичну освіту. Переважно, допомогою пораненим на передовій та їх евакуацією до стабпунктів або госпіталів займаються люди з відповідними навичками й досвідом, втім без медичної освіти. До того ж реалії війни та сучасні протоколи надання першої медичної допомоги на полі бою, зокрема TCCC, передбачають процедуру заміщення крововтрати, що можна забезпечити переливанням цільної крові. Її будуть проводити в автомобілі під час евакуації пораненого до стабілізаційного пункту або госпіталю.

Лише за приблизними підрахунками, впровадження механізму забезпечення донорською кров’ю фронту та відповідних навчальних програм із основ трансфузійної терапії дозволить суттєво зменшити відсоток превентивних смертей на полі бою, пов’язаних із крововтратою. Адже вчасне переливання цільної крові дозволяє виграти час на доставлення пораненого до найближчого госпіталю.

Як стати донором крові?

  • якщо ви живете у великому місті – зателефонуйте до центру крові свого міста і запишіться на певний день і час;
  • якщо ви живете у селі або невеликому місті й центри служби крові від вас далеко – зателефонуйте до центру крові або до найближчої до вас районної лікарні. Ви можете зʼясувати, коли виїзна бригада, яка проводить забір крові, працюватиме саме у вашому регіоні.

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