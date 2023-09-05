Як убезпечити свій фінансовий номер від шахраїв

Присвоєння фінансового номера є одним із найпоширеніших видів шахрайства.

Кіберполіція повідомляє, що одним з часто вживаних методів шахрайства є присвоєння фінансового номера особами, які не мають до нього відношення, через використання можливості дистанційної заміни SIM-карт.

У випадку успішної реалізації зловмисники можуть незаконно привласнити кошти з банківських рахунків, оформити онлайн-кредити, провести операції на веб-сайтах або придбати товари у звичайних магазинах, зазначає Кіберполіція.

"Для цього зловмисники телефонують та представляються працівниками мобільного оператора. Під різними приводами вони випитують в абонентів смс-код від мобільного оператора", - йдеться у повідомленні.

До прикладу, шахраї можуть запропонувати перейти на поліпшені стандарти зв’язку або змінити сім-картку на електронну (е-сім) тощо.

"Щоб не потрапити у пастку, не поспішайте виконувати вказівки незнайомців та покладіть слухавку. При необхідності самі зателефонуйте на офіційний номер мобільного оператора. Так ви будете впевнені, що дійсно спілкуєтеся з представником телекомунікаційної компанії", - йдеться у повідомленні.

Також шахраї телефонують від імені різних організацій, установ або онлайн-сервісів тощо. У цьому випадку основна мета шахраїв - переконати абонента перетелефонувати на його номер.

"Після цього зловмисники замовляють в оператора мобільного зв’язку послугу відновлення сім-карти. Для ідентифікації абонента шахраї використовують інформацію про номери телефону, на які перетелефонував власник номера", - повідомили у Кіберполіції.

Якщо помітите підозрілу активність, негайно зателефонуйте до банку за номером, який зазначено на звороті вашої картки, та заблокуйте картки, рахунки та доступ до інтернет-банкінгу. Зв’яжіться з вашим оператором мобільного зв’язку, поясніть ситуацію та попросіть заблокувати обидві сім-картки (стару та нову) до з’ясування всіх обставин.

Для того щоб не стати жертвою шахраїв, треба дотримуватися наступних рекомендацій:

забороніть віддалену заміну сім-картки або перейдіть на контрактне обслуговування у мобільного оператора з прив’язкою до ваших персональних даних;

заведіть для спілкування з банком окрему сім-картку та не розголошуйте свій фінансовий номер телефону;

не використовуйте фінансовий номер телефону для реєстрації акаунтів у соціальних мережах та для авторизації в інших системах;

не зазначайте фінансовий номер у якості контактного в інтернеті та не використовуйте його для щоденного спілкування;

використовуйте лише офіційний застосунок свого банку;

установіть пін-код на сім-карту зі складним восьмизначним паролем та нікому його не повідомляйте.

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