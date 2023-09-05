Как обезопасить свой финансовый номер от мошенников

Присвоение финансового номера является одним из самых распространенных видов мошенничества.

Киберполиция сообщает, что одним из часто применяемых методов мошенничества является присвоение финансового номера не имеющими к нему отношения лицами из-за использования возможности дистанционной замены SIM-карт.

В случае успешной реализации злоумышленники могут незаконно присвоить денежные средства с банковских счетов, оформить онлайн-кредиты, провести операции на веб-сайтах или приобрести товары в обычных магазинах, отмечает Киберполиция.

"Для этого злоумышленники звонят и представляются работниками мобильного оператора. Под разными предлогами они выпытывают у абонентов смс-код от мобильного оператора", - говорится в сообщении.

К примеру, мошенники могут предложить перейти на улучшенные стандарты связи или изменить сим-карту на электронную (е-сим) и тому подобное.

"Чтобы не попасть в ловушку, не спешите выполнять указания незнакомцев и положите трубку. При необходимости сами позвоните на официальный номер мобильного оператора. Так вы будете уверены, что действительно общаетесь с представителем телекоммуникационной компании", - говорится в сообщении.

Также мошенники звонят от имени различных организаций, учреждений или онлайн-сервисов и тому подобное. В этом случае основная цель мошенников - убедить абонента перезвонить на его номер.

"После этого злоумышленники заказывают у оператора мобильной связи услугу восстановления сим-карты. Для идентификации абонента мошенники используют информацию о номерах телефона, на которые перезвонил владелец номера", - сообщили в Киберполиции.

Если заметите подозрительную активность, немедленно позвоните в банк по номеру, который указан на обороте вашей карты, и заблокируйте карты, счета и доступ к интернет-банкингу. Свяжитесь с вашим оператором мобильной связи, объясните ситуацию и попросите заблокировать обе сим-карты (старую и новую) до выяснения всех обстоятельств.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

запретите удаленную замену сим-карты или перейдите на контрактное обслуживание у мобильного оператора с привязкой к вашим персональным данным;

заведите для общения с банком отдельную сим-карту и не разглашайте свой финансовый номер телефона;

не используйте финансовый номер телефона для регистрации аккаунтов в социальных сетях и для авторизации в других системах;

не указывайте финансовый номер в качестве контактного в интернете и не используйте его для ежедневного общения;

используйте только официальное приложение своего банка;

установите пин-код на сим-карту со сложным восьмизначным паролем и никому его не сообщайте.

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