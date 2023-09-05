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Как обезопасить свой финансовый номер от мошенников

23:01, 5 сентября 2023
Присвоение финансового номера является одним из самых распространенных видов мошенничества.
Как обезопасить свой финансовый номер от мошенников
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Киберполиция сообщает, что одним из часто применяемых методов мошенничества является присвоение финансового номера не имеющими к нему отношения лицами из-за использования возможности дистанционной замены SIM-карт.

В случае успешной реализации злоумышленники могут незаконно присвоить денежные средства с банковских счетов, оформить онлайн-кредиты, провести операции на веб-сайтах или приобрести товары в обычных магазинах, отмечает Киберполиция.

"Для этого злоумышленники звонят и представляются работниками мобильного оператора. Под разными предлогами они выпытывают у абонентов смс-код от мобильного оператора", - говорится в сообщении.

К примеру, мошенники могут предложить перейти на улучшенные стандарты связи или изменить сим-карту на электронную (е-сим) и тому подобное.

"Чтобы не попасть в ловушку, не спешите выполнять указания незнакомцев и положите трубку. При необходимости сами позвоните на официальный номер мобильного оператора. Так вы будете уверены, что действительно общаетесь с представителем телекоммуникационной компании", - говорится в сообщении.

Также мошенники звонят от имени различных организаций, учреждений или онлайн-сервисов и тому подобное. В этом случае основная цель мошенников - убедить абонента перезвонить на его номер.

"После этого злоумышленники заказывают у оператора мобильной связи услугу восстановления сим-карты. Для идентификации абонента мошенники используют информацию о номерах телефона, на которые перезвонил владелец номера", - сообщили в Киберполиции. 

Если заметите подозрительную активность, немедленно позвоните в банк по номеру, который указан на обороте вашей карты, и заблокируйте карты, счета и доступ к интернет-банкингу. Свяжитесь с вашим оператором мобильной связи, объясните ситуацию и попросите заблокировать обе сим-карты (старую и новую) до выяснения всех обстоятельств.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • запретите удаленную замену сим-карты или перейдите на контрактное обслуживание у мобильного оператора с привязкой к вашим персональным данным;
  • заведите для общения с банком отдельную сим-карту и не разглашайте свой финансовый номер телефона;
  • не используйте финансовый номер телефона для регистрации аккаунтов в социальных сетях и для авторизации в других системах;
  • не указывайте финансовый номер в качестве контактного в интернете и не используйте его для ежедневного общения;
  • используйте только официальное приложение своего банка;
  • установите пин-код на сим-карту со сложным восьмизначным паролем и никому его не сообщайте.

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