Как не потерять выплаты ВПЛ в случае отсутствия лица при проверке места жительства: подробности

О проверке места жительства ВПЛ сообщают за 2 дня.

В августе стартовала проверка фактического места жительства внутренне перемещенных лиц, получающих государственную помощь на проживание, – сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

О проверке сообщают за 2 дня и проводится она на основании:

информации о регистрации лиц как внутренне перемещенных в пределах одной территориальной общины;

получения извещения от органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных объединений или физических лиц об изменении фактического места пребывания ВПЛ;

результатов верификации в соответствии с критериями назначения указанной помощи.

Чтобы выплаты ВПЛ не прекратились, в случае отсутствия во время проверки необходимо в течение 14 дней обратиться в управление социальной защиты населения. А если есть обоснованные причины отсутствия - в течение 30 дней предоставить УСЗН подтверждающие документы.

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