Як не втратити виплати ВПО у разі відсутності особи під час перевірки місця проживання: подробиці

Про перевірку місця проживання ВПО повідомляють за 2 дні.

У серпні стартувала перевірка фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб, які отримують державну допомогу на проживання, – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про перевірку повідомляють за 2 дні і проводиться вона на підставі:

інформації про реєстрацію осіб як внутрішньо переміщених у межах однієї територіальної громади;

отримання сповіщення від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських об’єднань чи фізичних осіб про зміну фактичного місця перебування ВПО;

результатів верифікації відповідно до критеріїв призначення зазначеної допомоги.

Аби виплати ВПО не припинилися, у разі відсутності під час перевірки необхідно протягом 14 днів звернутися до управління соціального захисту населення. А якщо є обґрунтовані причини відсутності – протягом 30 днів надати УСЗН підтвердні документи.

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