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Верховна Рада відновила електронне декларування чиновників, але декларації не будуть публічними

Верховна Рада проголосувала закон про відновлення декларування.

Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

З закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців

Новим законом виключать норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків.

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  1. В Україні

Уряд погодив звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької ОДА

16:14, 5 вересня 2023
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Кабінет Міністрів провів 5 вересня засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Уряд погодив призначення Проніна Філіпа Євгеновича головою Полтавської обласної державної адміністрації.

Також Кабінетом Міністрів погоджено звільнення Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, що Арахамія анонсував призначення Павла Кириленка замість Ольги Піщанської.

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