Уряд погодив звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької ОДА

Раніше Арахамія анонсував призначення Павла Кириленка замість Ольги Піщанської.

Кабінет Міністрів провів 5 вересня засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Уряд погодив призначення Проніна Філіпа Євгеновича головою Полтавської обласної державної адміністрації.

Також Кабінетом Міністрів погоджено звільнення Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, що Арахамія анонсував призначення Павла Кириленка замість Ольги Піщанської.

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