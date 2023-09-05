Уряд погодив звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької ОДА

Кабінет Міністрів провів 5 вересня засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, Уряд погодив призначення Проніна Філіпа Євгеновича головою Полтавської обласної державної адміністрації.
Також Кабінетом Міністрів погоджено звільнення Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, що Арахамія анонсував призначення Павла Кириленка замість Ольги Піщанської.
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