Правительство согласовало увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОГА

Кабинет Министров провел 5 сентября заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так, Правительство согласовало назначение Пронина Филиппа Евгеньевича главой Полтавской областной государственной администрации.
Также Кабинетом Министров согласовано увольнение Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации.
Напомним, что Арахамия анонсировал назначение Павла Кириленко вместо Ольги Песчанской.
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