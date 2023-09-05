Правительство согласовало увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОГА

Ранее Арахамия анонсировал назначение Павла Кириленко вместо Ольги Песчанской.

Кабинет Министров провел 5 сентября заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, Правительство согласовало назначение Пронина Филиппа Евгеньевича главой Полтавской областной государственной администрации.

Также Кабинетом Министров согласовано увольнение Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации.

Напомним, что Арахамия анонсировал назначение Павла Кириленко вместо Ольги Песчанской.

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