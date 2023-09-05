Глава АМКУ изменится: Арахамия анонсировал назначение Павла Кириленко вместо Ольги Песчанской

Глава Антимонопольного комитета Ольга Песчанская подала в Раду заявление об увольнении.

Ольга Песчанская покидает должность главы Антимонопольного комитета. Ее заявление поступило в Верховную Раду. Об этом сообщил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, на ее место планируют назначить Павла Кириленко, нынешнего главу Донецкой ОВА.

"Изменения в повестку дня работы ВР по кадровым вопросам. Вчера КМУ успел проработать все необходимые документы, поэтому добавляем еще один вопрос: 1. Поступило заявление об увольнении главы АМКУ, прорабатываем на комитете и выносим в зал. 2. На следующий день обрабатываем и назначаем Павла Кириленко на должность главы АМКУ", - сообщил Арахамия.

По его словам, должность председателя Фонда госимущества пока остается без назначения.

Напомним, что ранее депутаты анонсировали кадровые ротации в правительстве и не только.

Так Верховная Рада на днях может назначить нового министра культуры. Новой главой Минкульта может стать Юлия Федив.

Министр обороны Алексей Резников подал в отставку. Вместо него могут назначить Рустема Умерова, который уволился с должности главы Фонда госимущества.

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