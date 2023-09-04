Рустем Умеров подал в Раду заявление об увольнении с должности главы Фонда госимущества

Рустема Умерова планируют назначить министром обороны Украины вместо Алексея Резникова.

Фото: focus.ua

В понедельник, 4 сентября, в Верховную Раду Украины поступило заявление от председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова об увольнении с должности. Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.

«Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании», – отметил спикер парламента.

Отметим, Рустема Умерова планируют назначить министром обороны Украины вместо подавшего заявление об отставке Алексея Резникова.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. Министерство должно возглавить Рустем Умеров.

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