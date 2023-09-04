Стало известно, применяются ли к плательщикам эконалога штрафы во время войны

К плательщику эконалога, имеющему возможность своевременного выполнения своих налоговых обязанностей, применяются штрафы и пеня в случае нарушения правил уплаты (перечисления) согласованных сумм эконалога.

Государственная налоговая служба разъяснила, применяются ли к плательщикам эконалога штрафы во время войны.

Согласно п. 250.1 НКУ базовый налоговый (отчетный) период равен календарному кварталу.

Налогоплательщики составляют налоговые декларации по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ, представляют их в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем налогового (отчетного) квартала, в контролирующие органы и уплачивают налог в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока подачи налоговой декларации (п. 250.2 НКУ).

Нарушения правил уплаты (перечисления) денежного обязательства, которые влекут ответственность в виде штрафа, определенные в ст. 124 НКУ.

Штрафная санкция (финансовая санкция, штраф) – плата в виде фиксированной суммы и/или процентов, взимаемых с лиц, совершивших налоговое правонарушение или нарушение другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, а также штрафные санкции за нарушения в сфере внешнеэкономической деятельности (пп. 14.1.265 НКУ);

Порядок начисления пени установлен ст. 129 НКУ.

Пеня – сумма средств в виде процентов, начисленная на суммы налоговых обязательств и/или на суммы штрафных (финансовых) санкций, не уплаченных в установленные законодательством сроки, а также начисленная в других случаях и порядке, предусмотренных НКУ или другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложено на контролирующие органы (пп. 14.1.162 НКУ).

В соответствии с пп. 129.1.1 НКУ начисление пени начинается при начислении контролирующим органом налогового обязательства в установленных НКУ случаях, не связанных с проведением проверки, или при начислении контролирующим органом денежного обязательства, определенного по результатам проверки, начиная с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока уплаты налогоплательщиком такого обязательства, определенного в налоговом уведомлении-решении согласно НКУ.

На сумму денежного обязательства, определенного пп. 129.1.1 НКУ (включая сумму штрафных санкций при их наличии и без учета суммы пени) и в других случаях определение пени в соответствии с требованиями НКУ, если ее размер не установлен, начисляется пеня за каждый календарный день просрочки уплаты денежного обязательства, включая день погашение, из расчета 120% годовых учетной ставки НБУ, действующей на каждый такой день (абз. 1 п. 129.4 НКУ).

Также пп. 129.9.7 НКУ определено, что пеня не начисляется, а начисленная пеня подлежит аннулированию, в частности, в случае совершения деяния (действия или бездействия) лицом в результате введения военного, чрезвычайного положения.

Вместе с этим, согласно п. 52-1 подраздел. 10 разд. ХХ НКУ, в течение периода с 1 марта 2020 года по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, установленного Кабинетом Министров Украины на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), налогоплательщикам не начисляется пеня, а начисленная, но не уплаченная за этот период пеня подлежит списанию.

В то же время пунктом 69 подраздел. 10 разд. ХХ НКУ установлено, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, введенного Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64/2022 «О введении военного положения в Украине», утвержденным Законом Украины от 24 февраля 2022 г. № 2102-IX «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине», взимание налогов и сборов осуществляется с учетом особенностей, определенных в настоящем пункте.

Порядок подтверждения возможности или невозможности исполнения налогоплательщиком обязанностей, определенных в подпункте 69.1 пункта 69 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ утверждены приказом Минфина от 29.07.2022 № 225.

С учетом изменений в НКУ, внесенные Законами Украины от 12.05.2022 № 2260-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогового администрирования налогов, сборов и ЕСВ во время действия военного, чрезвычайного положения» (вступил в силу с 27.05.2022) и от 13.12.2022 № 2836-ІХ «О внесении изменений в НКУ и другие законы Украины о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины» (вступил в силу с 03.01.2023), временно, на период до прекращения или отмены территории Украины, взимание налогов и сборов осуществляется с учетом особенностей, определенных в пункте 69 подразделения. 10 разд. ХХ НКУ, в частности:

налогоплательщики, имеющие возможность своевременно исполнять обязанности, освобождаются от ответственности за несвоевременное выполнение таких обязанностей по представлению отчетности, в том числе предусмотренной п. 46.2 НКУ, за I квартал 2022 года (для отчетности, подаваемой за квартальный отчетный ( налоговый) период), при предоставлении такой отчетности в контролирующий орган не позднее 20.07.2022 и уплаты не позднее 01.08.2022.

Таким образом, к плательщику экологического налога, имеющему возможность своевременного выполнения своих налоговых обязанностей по экологическому налогу, применяются штрафные санкции и пеня в случае нарушения правил уплаты (перечисления) согласованных сумм денежных обязательств по экологическому налогу.

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