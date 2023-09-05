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Дела, рассмотренные на основании необходимости определения юрисдикции: обзор судебной практики БП ВС

09:20, 5 сентября 2023
Опубликован дайджест судебной практики Большой Палаты ВС за I полугодие 2023 года.
Дела, рассмотренные на основании необходимости определения юрисдикции: обзор судебной практики БП ВС
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Верховный Суд представил обзор судебной практики Большой Палаты ВС за I полугодие 2023 года.

Отмечается, что в дайджесте собраны все ключевые правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда, изложенные в ежемесячных дайджестах судебной практики БП ВС, опубликованных в течение полугодия.

Для удобства в использовании правовые выводы систематизированы как по основаниям рассмотрения дел Большой Палатой, так и по виду судебной юрисдикции.

Кроме того, дайджест содержит лишь краткое описание правовых выводов со ссылкой на ЕГРСР, что позволяет быстро и легко ознакомиться с наиболее актуальной судебной практикой БП ВС.

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