В США прокомментировали переговоры Эрдогана с Путиным о«зерновом соглашении»: Поздравляем усилия Турции и ООН

В Дерджепе США подчеркнули, что решение рф выйти по зерновой инициативе «наносит вред обществам, уязвимым к отсутствию продовольственной безопасности во всем мире».

В Государственном департаменте прокомментировали вчерашние переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Путиным, которые касались, в частности, продолжения "зернового соглашения". Заявление представителя американского внешнеполитического ведомства приводит CNN.

Отмечается, что в Госдепе приветствуют усилия Турции по возобновлению "зернового соглашения", несмотря на то, что переговоры Путина с Эрдоганом не завершились прорывом.

"Мы приветствуем усилия Турции и других стран, направленные на то, чтобы убедить россию вернуться к соглашению. Мы взаимодействуем с Организацией Объединенных Наций и Турцией, которые приложили много усилий, чтобы сделать Черноморскую зерновую инициативу возможной и действенной", - сказал представитель Госдепа.

В ведомстве поблагодарили Турцию за "ее важные дипломатические и оперативные усилия", направленные на достижение нового соглашения.

Представитель Госдепа добавил, что решение рф прекратить свое участие в инициативе "наносит вред обществам, уязвимым к отсутствию продовольственной безопасности во всем мире".

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