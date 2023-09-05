У США прокоментували переговори Ердогана з Путіним щодо «зернової угоди»: Вітаємо зусилля Туреччини та ООН

У Дерджепі США підкреслили, що рішення рф вийти з зернової ініціативи «завдає шкоди суспільствам, вразливим до відсутності продовольчої безпеки в усьому світі».

У Державному департаменті прокоментували вчорашні переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російським диктатором Путіним, які стосувалися, зокрема продовження "зернової угоди". Заяву речника американського зовнішньополітичного відомства наводить CNN.

Зазначається, що у Держдепі вітають зусилля Туреччини щодо відновлення "зернової угоди", попри те, що переговори Путіна з Ердоганом не завершилися проривом.

"Ми вітаємо зусилля Туреччини та інших країн, спрямовані на те, щоб переконати росію повернутися до угоди. Ми взаємодіємо з Організацією Об’єднаних Націй і з Туреччиною, які доклали багато зусиль, щоб зробити Чорноморську зернову ініціативу можливою і дієвою", – сказав представник Держдепу.

У відомстві подякували Туреччині за “її важливі дипломатичні та оперативні зусилля”, спрямовані на досягнення нової угоди.

Представник Держдепу додав, що рішення рф припинити свою участь в ініціативі "завдає шкоди суспільствам, вразливим до відсутності продовольчої безпеки в усьому світі".

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