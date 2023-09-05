Папа Римський пояснив свої слова про «велич рф»

Я не мав на думці імперіалізм, коли це сказав. Я говорив про культуру, — пояснив понтифік.

Папа Римський Франциск прокоментував свою заяву про «велику матінку росію» та заявив, що його неправильно зрозуміли, адже він мав на увазі культуру. Про це пише Vatican News.

«Я не мав на думці імперіалізм, коли це сказав. Я говорив про культуру», – сказав Папа.

Папа Римський пояснив, що для того, аби зазначити, про яку спадщину йдеться, він покликався на ідею «великої рф», бо «російська спадщина є дуже доброю та дуже гарною».

«До прикладу, в царині літератури, в царині музики, аж до Достоєвського, який сьогодні говорить нам про зрілий гуманізм. Щоб вони (молодь – ред.) взяли на себе цей гуманізм, який розвивався в мистецтві та літературі. Це другий аспект із того, що я говорив про спадщину. Третій, мабуть, не був вдалий», – пояснив Понтифік.

Він сказав, що посилався у своїй промові на Петра І та Катерину ІІ, тому що саме їх вивчав у школі, а також наголосив, що, можливо, це був «неправильний приклад».

«Говорячи про «велику рф», можливо не стільки в географічному сенсі, скільки культурному, мені згадалося те, чому нас вчили в школі: Петро І, Катерина ІІ. І тут виплив цей третій елемент, що, мабуть, не зовсім правильний. Не знаю. Нехай історики скажуть. Але це було доповнення, яке спало мені на думку, бо я вивчав це в школі», - сказав Франциск.

У підсумку він наголосив, що таким чином намагався закликати російську молодь до «відповідальності за свою спадщину».

Нагадаємо, що в рамках Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі Папа Римський виступив з промовою, де заявив, що росіяни - спадкоємці «великої» країни.

У Ватикані заявили, що понтифік не хотів «вихваляти імперіалістську логіку», а натомість прагнув «підбадьорити» молодих росіян-католиків.

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