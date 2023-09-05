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Папа Римский объяснил свои слова о «величии рф»

08:36, 5 сентября 2023
Я не имел в виду империализм, когда это сказал. Я говорил о культуре, – объяснил понтифик.
Папа Римский объяснил свои слова о «величии рф»
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Папа Римский Франциск прокомментировал свое заявление о «великой матушке рф» и заявил, что его неправильно поняли, ведь он имел в виду культуру. Об этом пишет Vatican News.

«Я не имел в виду империализм, когда это сказал. Я говорил о культуре», – сказал Папа.

Папа Римский объяснил, что для того, чтобы отметить, о каком наследии идет речь, он ссылался на идею «великой рф», потому что «российское наследие очень доброе и очень хорошее».

«К примеру, в области литературы, в области музыки, вплоть до Достоевского, который сегодня говорит нам о зрелом гуманизме. Чтобы они (молодежь – ред.) взяли на себя этот гуманизм, развивавшийся в искусстве и литературе. Это второй аспект того, что я говорил о наследии. Третий, по-видимому, не был удачен», – объяснил понтифик.

Он сказал, что ссылался в своей речи на Петра I и Екатерину II, потому что именно их изучал в школе, а также подчеркнул, что, возможно, это был «неправильный пример».

«Говоря о «великой россии», возможно не столько в географическом смысле, сколько культурном, мне вспомнилось то, чему нас учили в школе: Петр I, Екатерина II. И тут выплыл этот третий элемент, пожалуй, не совсем верный. Не знаю. Пусть историки скажут. Но это было дополнение, которое пришло мне в голову, потому что я изучал это в школе», - сказал Франциск.

В итоге он подчеркнул, что таким образом пытался призвать российскую молодежь к ответственности за свое наследство.

Напомним, что в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге Папа Римский выступил с речью, где заявил, что россияне – наследники «большой» страны.

В Ватикане заявили, что понтифик не хотел «восхвалять империалистскую логику», а стремился «подбодрить» молодых россиян-католиков.

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