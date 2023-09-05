Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Керівники ВАКС, НАБУ та САП вирішили публічно не розповідати деталі візиту до Вашингтону

Загадковий дев’ятиденний візит керівників ВАКС, НАБУ та САП у Вашингтон оплатила американська сторона.

У кожного члена Вищої ради правосуддя буде свій помічник, - до закону введуть окрему статтю

Можливість мати помічників для членів Вищої ради правосуддя встановлять у законі.

Бюджет органів пробації поповнять за рахунок сплати засудженими витрат, пов’язаних з виконанням судового рішення

За рішеннями, прийнятими у кримінальних провадженнях, якими призначено покарання у виді штрафу, стягувачем буде уповноважений орган з питань пробації.

Верховний Суд уточнив правову позицію стосовно ознак рішення субʼєкта владних повноважень для віднесення його до виду регуляторних актів

Виконком міськради затвердив тарифи на послуги з користування майданчиками для платного паркування авто, громадська організація звернулася до суду про визнання їх протиправними та нечинними.

Декларування відновлять, але Реєстр декларацій поки буде закритим, — Анастасія Радіна

Реєстр декларацій залишиться у закритому доступі ще на рік, - голова антикорупційного Комітету Ради.

  1. Судова практика
  2. / Велика Палата Верховного Суду

Справи, розглянуті з підстав необхідності визначення юрисдикції: огляд судової практики ВП ВС

09:20, 5 вересня 2023
Опубліковано дайджест судової практики Великої Палати ВС за І півріччя 2023 року.
Справи, розглянуті з підстав необхідності визначення юрисдикції: огляд судової практики ВП ВС
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Верховний Суд представив огляд судової практики Великої Палати ВС за І півріччя 2023 року. 

Зазначається, що в дайджесті зібрано всі ключові правові висновки Великої Палати Верховного Суду, викладені в щомісячних дайджестах судової практики ВП ВС, які було опубліковано впродовж півріччя.

Для зручності в користуванні правові висновки систематизовано як за підставами розгляду справ Великою Палатою, так і за видом судової юрисдикції.

Окрім того, дайджест містить лише короткий опис правових висновків із посиланням на ЄДРСР, що дає змогу швидко та легко ознайомитися з найактуальнішою судовою практикою ВП ВС.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Марія Стадник
    Марія Стадник
    суддя Господарського суду Тернопільської області