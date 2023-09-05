Справи, розглянуті з підстав необхідності визначення юрисдикції: огляд судової практики ВП ВС

Опубліковано дайджест судової практики Великої Палати ВС за І півріччя 2023 року.

Верховний Суд представив огляд судової практики Великої Палати ВС за І півріччя 2023 року.

Зазначається, що в дайджесті зібрано всі ключові правові висновки Великої Палати Верховного Суду, викладені в щомісячних дайджестах судової практики ВП ВС, які було опубліковано впродовж півріччя.

Для зручності в користуванні правові висновки систематизовано як за підставами розгляду справ Великою Палатою, так і за видом судової юрисдикції.

Окрім того, дайджест містить лише короткий опис правових висновків із посиланням на ЄДРСР, що дає змогу швидко та легко ознайомитися з найактуальнішою судовою практикою ВП ВС.

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