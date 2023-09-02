Новым руководителем Минкульта может стать Юлия Федив, — депутат

Минкульт после Александра Ткаченко может возглавить бывший директор «Украинского культурного фонда» Юлия Федив.

Фото: Юлия Федив/Facebook

Верховная Рада на днях может назначить нового министра культуры и информационной политики вместо Александра Ткаченко. Пост может получить бывший директор «Украинского культурного фонда» Юлия Федив. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, голосование в парламенте ожидается на ближайшем пленарном заседании.

Как отметил нардеп, если на должность главы Минкульта назначат Федив, то нынешнее правительство будет с наибольшим количеством женщин в истории Украины.

Напомним, что Верховная Рада поддержала отставку министра культуры Александра Ткаченко.

Исполнение обязанностей министра культуры временно возложено на Ростислава Карандеева.

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