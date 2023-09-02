Новою очільницею Мінкульту може стати Юлія Федів, — депутат

Мінкульт після Олександра Ткаченка може очолити колишня директорка «Українського культурного фонду» Юлія Федів.

Фото: Юлія Федів/Facebook

Верховна Рада днями може призначити нового міністра культури та інформаційної політики замість Олександра Ткаченка. Посаду може отримати колишня директорка «Українського культурного фонду» Юлія Федів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, голосування у парламенті очікується на найближчому пленарному засіданні.

Як зазначив нардеп, якщо на посаду голови Мінкульту призначать Федів, то теперішній уряд буде з найбільшою кількістю жінок в історії України.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала відставку міністра культури Олександра Ткаченка.

Виконання обов’язків міністра культури тимчасово покладено на Ростислава Карандєєва.

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