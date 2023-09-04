Комитет Рады поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины

Алексей Резников написал заявление об отставке с должности министра обороны.

В понедельник, 4 сентября, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он уточнил, что 16 депутатов проголосовали "за", а двое воздержались.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Резникова с должности министра обороны. Министерство должно возглавить Рустем Умеров.

В Верховную Раду уже поступило заявление от Алексея Резникова об отставке.

Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что заявление ВР рассмотрит на ближайшем пленарном заседании.

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