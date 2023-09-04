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  1. В мире

На Тайване $28 000 выплатят семье охранника, умершего после 42 дней работы без выходных

19:11, 4 сентября 2023
Мужчина работал в ночную смену без выходных почти полтора месяца — от 10,5 до 12 часов каждый день.
На Тайване $28 000 выплатят семье охранника, умершего после 42 дней работы без выходных
Фото: alarmquip.com.au
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В городе Гаосюн на Тайване работодатель по решению суда должен выплатить компенсацию семье охранника, который умер на рабочем месте. Сумма выплат составит около 890 тыс. тайваньских долларов (почти 28 тысяч долларов), передает Focus Taiwan.

Мужчина работал охранником в парке Formosa Wang Brothers. 27 ноября 2020 года он внезапно потерял сознание на работе, а через три дня умер от геморрагического инсульта.

Семья мужчины подала в суд, требуя компенсации в размере 1,49 млн тайваньских долларов ($46,7 тыс.). Охранник работал в ночную смену 42 дня без выходных от 10,5 до 12 часов каждый день.

Во время суда работодатель заявил, что охраннику нужно было дежурить всего два часа в день, когда он делал обход парка, после чего он мог отдыхать. Судья окружного суда Гаосюн решил, что все время, когда скончавшийся находился на рабочем месте, считается рабочим.

В решении суда говорится, что с 27 октября по 25 ноября 2020 года мужчина отработал 107,5 часа сверхурочно. При этом, согласно закону, максимальное время сверхурочной работы не должно превышать 46 часов в месяц.

Суд также установил, что мужчина скрыл, что у него была гипертония, при заполнении формы о состоянии здоровья. В связи с этим судья решил, что действия охранника также могли косвенно привести к его смерти. При этом в постановлении суда сказано, что работодателю все равно нужно учитывать влияние, которое работа в ночные смены и продолжительный рабочий день могут оказать на здоровье сотрудников.

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