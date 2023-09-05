Из Киева в Харьков пустят дополнительные рейсы: график

Рейсы уже назначены на 7, 8 и 9 сентября.

В ближайшие дни из Киева в Харьков отправится в дополнительный ночной поезд. Рейсы уже назначены на 7, 8 и 9 сентября. Об этом сообщает УЗ.

"В четверг, пятницу и субботу (7, 8 и 9 сентября) отправится в рейс дополнительный ночной поезд №251/252 Киев - Харьков", - говорится в сообщении.

Билеты на рейсы уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Отправление из Киева будет в 13:04, прибытие в Харьков в 20:31 (8 сентября - 21:42).

Обратно поезд будет отправляться из Харькова в 22:00 (8 сентября - в 23:50) и прибывать в Киев в 05:00 (8 сентября - 07:53).

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