Кабмин провел заседание: какие решения приняли 5 сентября

Одобрен проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок»

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Кабинет Министров во вторник, 5 сентября, провел заседание. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування». Законопроектом пропонується внести зміни до ряду законодавчих актів України з метою приведення їх у відповідність до ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування» від 21.09.2022 N 2620-IX та ЗУ «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування», якими передбачено припинення з 01.01.2023 діяльності Фонду соціального страхування України та управлінь виконавчої дирекції Фонду та виконання функцій у сфері загальнообовʼязкового державного соціального страхування у звʼязку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообовʼязкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, Пенсійним фондом України та його територіальними органами. Крім того, пропонується внести зміни до ЗУ «Про природно-заповідний фонд України», якими виключити норми з посиланням на раніше діюче законодавство та визначити, що посадові особи служби державної охорони природно-заповідного фонду підлягають загальнообовʼязковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування тощо.

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок». Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування», якими передбачити, що з 1 жовтня 2023 року відновлюється проведення документальних (планових та позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України. Перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення.

– Внесено зміни до Положення про Міністерство соціальної політики України та Положення про Національну соціальну сервісну службу України, якими надано можливість Мінсоцполітики та Нацсоцслужбі, відповідно до покладених на них завдань, організовувати роботу з питань здійснення виплати, щороку, до Дня Незалежності України ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, разової грошової виплати у порядку та розмірах, визначених КМУ в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України. Внесено зміни до Положення про Міністерство у справах ветеранів, якими надано можливість Мінветеранів виконувати свої завдання щодо формування та реалізації державної політики у сфері координації роботи з питань виплати, щороку, до Дня Незалежності України ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, разової грошової виплати у порядку та розмірах, визначених КМУ.

– Внесено зміни до Порядку задоволення потреб сил безпеки та сил оборони у донорській крові та компонентах крові в умовах воєнного стану. Дозволено військовослужбовцям, які пройшли навчання щодо основ трансфузійної терапії згідно з навчальною програмою, визначеною спеціалізованою державною установою «Український центр трансплант-координації», проводити трансфузію цільної крові O(I) Rh(-) (універсальна група крові) при наданні домедичної допомоги в умовах транспортування поранених евакуаційним транспортом.

– Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики з метою приведення їх у відповідність з положеннями ЗУ «Про реабілітацію у сфері охорони здоровʼя», ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та врегулювання окремих норм задля чіткого визначення вимог до субʼєктів, які мають намір провадити медичну практику, зокрема медичну практику, що передбачає право здійснення реабілітації у сфері охорони здоровʼя.

– Затверджено, на виконання ЗУ «Про управління відходами», Порядок розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами. Зазначеним Порядком визначено порядок організації та процес розроблення місцевих планів управління відходами (МПУВ); вимоги до змісту та наповнення МПУВ; процедуру погодження МПУВ; механізм затвердження та оприлюднення МПУВ; порядок внесення змін до затвердженого МПУВ та порядок організації виконання МПУВ. Рекомендовано органам місцевого самоврядування забезпечити розроблення, погодження та затвердження відповідно до цього Порядку місцевих планів управління відходами (планів управління відходами територіальної громади).

– Викладено у новій редакції Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, вихованців та учнів з метою забезпечення переходу від ведення шкільної документації,

повʼязаної із обліком дітей та здобувачів освіти учнів, у паперовому вигляді до її ведення в електронному вигляді із застосуванням засобів програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту».

– Затверджено, на виконання ЗУ «Про управління відходами», Порядок визначення суб’єктів господарювання, які здійснюють відновлення та видалення побутових відходів. Порядок встановлює процедуру визначення субʼєктів господарювання на здійснення відновлення та/або видалення побутових відходів відповідно до правил благоустрою населеного пункту, регіонального та місцевих планів управління відходами на території територіальної громади за територіальним принципом та за видами побутових відходів.

– Затверджено Порядок набуття та скасування статусу електронного резидента (е-резидента), ідентифікації осіб, які мають намір набути статус електронного резидента (е-резидента), та надання їм кваліфікованих електронних довірчих послуг; та Порядок формування та ведення інформаційної системи «Е-резидент» та доступу до неї органів державної влади і податкових агентів платників єдиного податку. Установлено, що набуття статусу електронного резидента (е-резидента) не надає жодних переваг щодо перебування на території України та перетинання державного кордону України, реалізації права на тимчасове або постійне проживання в Україні, прийняття до громадянства України, визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, порівняно з іншими іноземцями відповідно до законодавства. Внесено зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг у частині визначення складових Порталу Дія та особливостей їх створення, ведення і формування.

– Внесено зміни до бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік. Збільшено власні доходи за загальнообовʼязковим державним пенсійним страхуванням та видатки на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), які не виплачено за період до місяця їх відновлення, внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території. Збільшено як дохідну, так і видаткову частини на суму 1 млрд. 38,4 млн. грн. для здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ЗУ «Про жертви нацистських переслідувань» та постановою КМУ від 21.07.2023 N 754 «Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань».

– Внесено зміни до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців. Уточнено та доповнено перелік обставин, за наявності яких визначення результатів виконання завдань державним службовцем не проводиться. Уточнено порядок виконання завдань державними секретарями міністерств та умови визначення завдань для керівників центральних органів виконавчої влади. Уточнено умови складання індивідуальної програми професійного розвитку для державних секретарів міністерств.

– Внесено зміни до Переліку кодів бюджетної класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, затвердженого постановою КМУ від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету». Оновлено Перелік кодів бюджетної класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, щодо закріплення (виключення) за ними кодів. Уточнено найменування деяких органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

– Внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва паливно-енергетичного комплексу. Чітко визначено дату, починаючи з якої на понесені субʼєктами підприємництва паливно-енергетичного комплексу витрати з відновлення надається можливість отримати державну підтримку - 01.01.2023. З метою однозначності визначення переліку обладнання теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на відновлення якого можна отримати передбачену Порядком підтримку, усунено вимогу включення такого обладнання до графіків виконання ремонтів основного обладнання теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, затверджених Міненерго, і залишено лише вимогу щодо визначення такого переліку відповідним розпорядженням Міністра енергетики як керівника робіт з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах.

– Затверджено перелік показників Індексу цифрової економіки та суспільства (DESI). Доручено Міністерству цифрової трансформації протягом 6 місяців забезпечити розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо методології складення показників Індексу цифрової економіки та суспільства (DESI) та у разі потреби актуалізацію таких показників з урахуванням оновлення методології складення показників Індексу цифрової економіки та суспільства (DESI) Європейської Комісії. Доручено Державній службі статистики забезпечити координацію робіт з розроблення метаданих щодо показників Індексу за переліком; збір даних і метаданих відповідно до переліку; оприлюднення даних і метаданих відповідно до переліку на офіційному веб-сайті Державної служби статистики протягом місяця з дати їх отримання.

– Передано цілісний майновий комплекс державного професійно-технічного навчального закладу «Дніпровський центр професійно- технічної освіти туристичного сервісу» з державної власності у власність Дніпровської міської територіальної громади Дніпропетровської області.

– Передано цілісний майновий комплекс державного закладу «Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоровʼя України» із сфери управління Міністерства охорони здоровʼя у відання Національної академії медичних наук. Передано частину бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2023 рік у загальному та спеціальному фондах державного бюджету за програмою «Спеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоровʼя» у сумі 58 млн. 314 тис. гривень Національній академії медичних наук на програму «Впровадження та реалізація нового механізму фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України» (видатки споживання). Погоджено пропозицію Національної академії медичних наук та Міністерства охорони здоровʼя щодо утворення державної установи «Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України» з віднесенням її до відання Національної академії медичних наук України. Погоджено реорганізацію державного закладу «Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоровʼя України» та державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України» шляхом приєднання їх до державної установи «Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України».

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