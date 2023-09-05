ВСП уволил в отставку судью Барановского райсуда Житомирской области

Во вторник, 5 сентября, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщает ВСП.
Так, Высший совет правосудия решил уволить Васильчук Елену Васильевну с должности судьи Барановского районного суда Житомирской области в связи с подачей заявления об отставке.
Ранее сообщалось, что обнародовали новый временный штат судов первой и апелляционной инстанций на 2023 год.
Также известно, что ВСП уволил четырех судей в отставку.
Добавим, что ВСП уволил Анатолия Левченко с должности судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области.
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