ВСП уволил в отставку судью Барановского райсуда Житомирской области

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.

Во вторник, 5 сентября, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщает ВСП.

Так, Высший совет правосудия решил уволить Васильчук Елену Васильевну с должности судьи Барановского районного суда Житомирской области в связи с подачей заявления об отставке.

Ранее сообщалось, что обнародовали новый временный штат судов первой и апелляционной инстанций на 2023 год.

Также известно, что ВСП уволил четырех судей в отставку.

Добавим, что ВСП уволил Анатолия Левченко с должности судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области.

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