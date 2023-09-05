Две области не смогут избежать отключений света: кому нужно готовиться жить по графику

В Днепропетровской и Полтавской областях людям следует готовиться к отключению света по графикам.

Фото: 24tv.ua

Некоторые из областей Украины не смогут избежать отключений электроэнергии из-за поврежденной энергосистемы. Так, жителям Днепропетровской и Полтавской областей нужно готовиться к графикам отключений света. Об этом заявил директор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук, сообщает Наше місто.

Он заявил, что после российских обстрелов энергетическую систему невозможно восстановить на 100%, поэтому жителям Днепра следует готовиться к отключению электричества по графикам.

«Отключения будут. Я думаю, что они будут по графику, мы справимся с его исполнением, как и в прошлом году. Мы очень много работали над тем, чтобы наше оборудование не выходило из строя во время этих отключений-включений. Если мы будем жить без электроэнергии 4-8 часов в сутки, это будет хорошо», – сказал он.

В АО «Полтаваоблэнерго» готовятся к отключению электричества по графику. Там заявили, что на 14 сентября запланированы соответствующие тренировки.

«В рамках тренировки, заработают дополнительные контактные телефоны в объединенных филиалах и участках Общества, по которым потребители смогут получить консультацию и разъяснения от специалистов по применению графика почасовых отключений», - говорится в сообщении.

Там также добавили, что тренировки пройдут без фактического отключения электричества, однако отметили, что возможны аварийные отключения света.

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