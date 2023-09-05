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Чем отличаются трудовой и гражданско-правовой договоры: разъяснение налоговой

22:20, 5 сентября 2023
Трудовой договор регулирует процесс выполнения работы по определенной специальности, квалификации или должности, а также требует соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
Чем отличаются трудовой и гражданско-правовой договоры: разъяснение налоговой
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Государственная налоговая служба объяснила, чем отличаются трудовые и гражданско-правовые договоры.

Трудовой договор – это соглашение между наемным работником и работодателем. Последним может быть компания, ФЛП и даже физическое лицо, нанимающее, например, водителя или няню.

По трудовому договору человек обязуетесь выполнять работу, указанную в договоре, а работодатель – выплачивать за это заработную плату и обеспечивать достойные и безопасные условия труда, предусмотренные законодательством о труде. Вам предоставят рабочее место, оборудование, средства индивидуальной защиты и т.д.

Трудовой договор регулирует процесс выполнения работы по определенной специальности, квалификации или должности, а также требует соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.

«З одного боку, найманий працівник залежить від роботодавця. Якщо ви хочете взяти відпустку, залишитися вдома за сімейними обставинами, піти до лікаря протягом робочого дня, – маєте отримати дозвіл керівника.

З іншого, – працівник має низку соціальних і трудових гарантій:

  • регулярна оплата праці – щонайменше двічі на місяць;
  • нормований робочий час;
  • лікарняні;
  • оплачувані вихідні й відпустки;
  • захист від незаконного звільнення тощо.

За цивільно-правовим договором (угодою) немає роботодавців і працівників. Є виконавець, який зобов’язується виконати певну роботу або надати послугу, і замовник, який приймає роботу й оплачує її.

Такі взаємовідносини можуть укладатися між будь-якими юридичними або фізичними особами і регулюються Цивільним кодексом України. На них не поширюється дія трудового законодавства.

Предметом договору є кінцевий результат, а не процес його досягнення. Обидві сторони – незалежні й рівноправні. Замовник не має піклуватися про умови праці, надавати робоче місце й обладнання, оплачувати лікарняні. Виконавець самостійно організовує роботу і відповідає за її вчасне виконання.

Розмір винагороди й термін оплати визначаються угодою сторін, а не законодавством.

Зазвичай цивільно-правовий договір укладається для виконання разових, а не систематичних робіт», — сказано в разъяснении. 

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