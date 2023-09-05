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  1. В Україні

Дві області не уникнуть відключень світла: кому потрібно готуватись жити за графіком

18:00, 5 вересня 2023
У Дніпропетровській та Полтавській областях людям варто готуватись до відключення світла за графіками.
Дві області не уникнуть відключень світла: кому потрібно готуватись жити за графіком
Фото: 24tv.ua
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Деякі з областей України не уникнуть відключень електроенергії через пошкоджену енергосистему. Так, жителям Дніпропетровської та Полтавської областей потрібно готуватись до графіків відключень світла. Про це заявив директор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук, повідомляє Наше місто.

Він заявив, що після російських обстрілів енергетичну систему неможливо відновити на 100%, а тому жителям Дніпра варто готуватись до відключення електрики за графіками. 

«Відключення будуть. Я думаю, що вони будуть за графіком, ми впораємося з його виконанням, як і минулого року. Ми дуже багато працювали над тим, щоб наше обладнання не виходило з ладу під час цих відключень-включень. Якщо ми будемо жити без електроенергії 4-8 годин на добу, це буде добре», – відповів він.

В АТ «Полтаваобленерго» також готуються до відключення електрики за графіком. Там заявили, що на 14 вересня заплановані відповідні тренування. 

«У рамках тренування, запрацюють додаткові контактні телефони в об’єднаних філіях та дільницях Товариства, за якими споживачі зможуть отримати консультацію та роз’яснення від фахівців щодо застосування графіку погодинних відключень», - йдеться у повідомленні. 

Там також додали, що тренування відбудуться без фактичного відключення електрики, проте зазначили, що можливі аварійні вимкнення світла. 

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