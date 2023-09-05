ВРП звільнила у відставку суддю Баранівського райсуду Житомирської області

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

У вівторок, 5 вересня, на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомляє ВРП.

Так, Вища рада правосуддя вирішила звільнити Васильчук Олену Василівну з посади судді Баранівського районного суду Житомирської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Раніше ми писали, що оприлюднено новий тимчасовий штат судів першої та апеляційної інстанції на 2023 рік.

Також відомо, що ВРП звільнила чотирьох суддів у відставку.

Додамо, що ВРП звільнила Анатолія Левченка з посади судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

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