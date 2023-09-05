Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

  1. В Украине

Кабмин разрешил боевым медикам переливать кровь на догоспитальном этапе

16:28, 5 сентября 2023
Министерство здравоохранения расширяет специальную обучающую программу по основам трансфузионной терапии.
Кабмин разрешил боевым медикам переливать кровь на догоспитальном этапе
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Теперь переливать кровь смогут не только люди с медицинским образованием, но и военнослужащие, прошедшие соответствующее обучение. Для этого Министерство здравоохранения расширяет специальную обучающую программу по основам трансфузионной терапии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Этот тренинг позволит боевым медикам получить необходимые навыки по переливанию универсальной первой минус группы крови. Его можно будет пройти на основе определенных центров крови. Учебная программа полностью соответствует стандартам НАТО. В странах Альянса считается нормой учить переливание крови боевых медиков без медицинского образования. В Норвегии, например, вообще – переливать кровь имеют право даже обычные бойцы.

«В гражданской жизни мы можем доставить человека с критической кровопотерей в госпиталь за 15 минут, но война диктует свои условия. Мы все понимаем, сколько военных сейчас получают боевую травму, защищая нашу с вами свободу. Мы должны максимально эффективно реагировать на эти вызовы, обеспечить все необходимые условия и возможности для спасения жизни раненых. Одна из критически важных задач – приблизить кровь к пациенту всеми возможными методами. Это в буквальном смысле залог выживания наших воинов. Развернуть инфраструктуру для использования крови на фронте непросто, однако должны двигаться в этом направлении, потому что цена промедления слишком высока – речь идет о человеческой жизни. Сегодня правительство приняло важное решение, позволив переливать кровь боевым медикам, прошедшим соответствующее обучение. Это практика стран НАТО. Теперь мы имплементируем ее и в Украине», – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Такое решение правительства значительно расширяет круг людей, способных проводить трансфузию цельной крови на фронте. Его неотложность и необходимость обусловлена тем, что далеко не каждый боевой медик имеет соответствующее медицинское образование. Преимущественно помощью раненым на передовой и их эвакуацией в стабпункты или госпиталы занимаются люди с соответствующими навыками и опытом, впрочем без медицинского образования. К тому же, реалии войны и современные протоколы оказания первой медицинской помощи на поле боя, в частности TCCC, предусматривают процедуру замещения кровопотери, что можно обеспечить переливанием цельной крови. Ее будут проводить в автомобиле во время эвакуации раненого в стабилизационный пункт или госпиталь.

Только по приблизительным подсчетам, внедрение механизма обеспечения донорской кровью фронта и соответствующих учебных программ по основам трансфузионной терапии позволит существенно уменьшить процент превентивных смертей на поле боя, связанных с кровопотерей. Ведь своевременное переливание цельной крови позволяет выиграть время на доставку раненого в ближайший госпиталь.

Как стать донором крови?

  • если вы живете в большом городе – позвоните в центр крови своего города и запишитесь на определенный день и время;
  • если вы живете в селе или небольшом городе и центры службы крови от вас далеко – позвоните в центр крови или в ближайшую районную больницу. Вы можете выяснить, когда выездная бригада, которая производит забор крови, будет работать именно в вашем регионе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Марія Стадник
    Марія Стадник
    суддя Господарського суду Тернопільської області