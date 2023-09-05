Кабмин разрешил боевым медикам переливать кровь на догоспитальном этапе

Министерство здравоохранения расширяет специальную обучающую программу по основам трансфузионной терапии.

Теперь переливать кровь смогут не только люди с медицинским образованием, но и военнослужащие, прошедшие соответствующее обучение. Для этого Министерство здравоохранения расширяет специальную обучающую программу по основам трансфузионной терапии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Этот тренинг позволит боевым медикам получить необходимые навыки по переливанию универсальной первой минус группы крови. Его можно будет пройти на основе определенных центров крови. Учебная программа полностью соответствует стандартам НАТО. В странах Альянса считается нормой учить переливание крови боевых медиков без медицинского образования. В Норвегии, например, вообще – переливать кровь имеют право даже обычные бойцы.

«В гражданской жизни мы можем доставить человека с критической кровопотерей в госпиталь за 15 минут, но война диктует свои условия. Мы все понимаем, сколько военных сейчас получают боевую травму, защищая нашу с вами свободу. Мы должны максимально эффективно реагировать на эти вызовы, обеспечить все необходимые условия и возможности для спасения жизни раненых. Одна из критически важных задач – приблизить кровь к пациенту всеми возможными методами. Это в буквальном смысле залог выживания наших воинов. Развернуть инфраструктуру для использования крови на фронте непросто, однако должны двигаться в этом направлении, потому что цена промедления слишком высока – речь идет о человеческой жизни. Сегодня правительство приняло важное решение, позволив переливать кровь боевым медикам, прошедшим соответствующее обучение. Это практика стран НАТО. Теперь мы имплементируем ее и в Украине», – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Такое решение правительства значительно расширяет круг людей, способных проводить трансфузию цельной крови на фронте. Его неотложность и необходимость обусловлена тем, что далеко не каждый боевой медик имеет соответствующее медицинское образование. Преимущественно помощью раненым на передовой и их эвакуацией в стабпункты или госпиталы занимаются люди с соответствующими навыками и опытом, впрочем без медицинского образования. К тому же, реалии войны и современные протоколы оказания первой медицинской помощи на поле боя, в частности TCCC, предусматривают процедуру замещения кровопотери, что можно обеспечить переливанием цельной крови. Ее будут проводить в автомобиле во время эвакуации раненого в стабилизационный пункт или госпиталь.

Только по приблизительным подсчетам, внедрение механизма обеспечения донорской кровью фронта и соответствующих учебных программ по основам трансфузионной терапии позволит существенно уменьшить процент превентивных смертей на поле боя, связанных с кровопотерей. Ведь своевременное переливание цельной крови позволяет выиграть время на доставку раненого в ближайший госпиталь.

Как стать донором крови?

если вы живете в большом городе – позвоните в центр крови своего города и запишитесь на определенный день и время;

если вы живете в селе или небольшом городе и центры службы крови от вас далеко – позвоните в центр крови или в ближайшую районную больницу. Вы можете выяснить, когда выездная бригада, которая производит забор крови, будет работать именно в вашем регионе.

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