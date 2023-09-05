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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

  1. В Украине

Военно-врачебных комиссий стало вдвое больше, а к смотрам привлечены почти 820 гражданских больниц – Шмыгаль

16:51, 5 сентября 2023
Шмыгаль отметил, что хотя реформа еще не завершена, но уже есть первые результаты.
Военно-врачебных комиссий стало вдвое больше, а к смотрам привлечены почти 820 гражданских больниц – Шмыгаль
Источник фото: КМУ
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В рамках новой ветеранской политики старая бюрократическая система военно-врачебных комиссий уйдет в прошлое. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Одна из 10 приоритетных реформ нашего правительства называется «Достоинство и уважение». Речь идет о новой ветеранской политике. В рамках этой концепции старая бюрократическая система военно-врачебных комиссий уходит в прошлое», – сказал Премьер.

Шмыгаль отметил, что хотя реформа еще не завершена, но уже есть первые результаты:

– ВВК стало вдвое больше. К смотрам привлечены почти 820 гражданских больниц.

– Заработала электронная очередь, которой уже воспользовались 45 тыс. воинов.

– «Справки ходят за военными». Более 80% воинских частей подключены к электронному документообороту. Также значительно упрощен процесс оформления справки об обстоятельствах ранения защитника.

Также он отметил, что параллельно с изменениями в ВВК продолжается реформа МСЭК. Это внедрение международной классификации состояния и потребностей человека, диджитализация, обновление пакетов услуг в социальной, медицинской, реабилитационной, образовательной сферах, трудоустройстве.

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