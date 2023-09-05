Военно-врачебных комиссий стало вдвое больше, а к смотрам привлечены почти 820 гражданских больниц – Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что хотя реформа еще не завершена, но уже есть первые результаты.

Источник фото: КМУ

В рамках новой ветеранской политики старая бюрократическая система военно-врачебных комиссий уйдет в прошлое. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Одна из 10 приоритетных реформ нашего правительства называется «Достоинство и уважение». Речь идет о новой ветеранской политике. В рамках этой концепции старая бюрократическая система военно-врачебных комиссий уходит в прошлое», – сказал Премьер.

Шмыгаль отметил, что хотя реформа еще не завершена, но уже есть первые результаты:

– ВВК стало вдвое больше. К смотрам привлечены почти 820 гражданских больниц.

– Заработала электронная очередь, которой уже воспользовались 45 тыс. воинов.

– «Справки ходят за военными». Более 80% воинских частей подключены к электронному документообороту. Также значительно упрощен процесс оформления справки об обстоятельствах ранения защитника.

Также он отметил, что параллельно с изменениями в ВВК продолжается реформа МСЭК. Это внедрение международной классификации состояния и потребностей человека, диджитализация, обновление пакетов услуг в социальной, медицинской, реабилитационной, образовательной сферах, трудоустройстве.

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