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Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

З закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців

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З закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців

13:38, 5 вересня 2023
Новим законом виключать норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків.
З закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців
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Верховна Рада 5 вересня готується розглянути для прийняття в цілому законопроект 9534 про відновлення декларування. 

Даним законом для НАЗК спрощується процедура повної перевірки декларацій вископоставлених посадовців. А саме, зі статті 51-3 Закону «Про запобігання корупції», яка регулює повну перевірку декларацій, вилучається слово «обов’язкова» зі словосполучення «обов’язкова повна перевірка». Також у статті 51-4 прибирається норма про те, що встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

По суті, це може означати, що повна перевірка декларацій службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, віднині не буде обов’язковою для НАЗК. Цікаво, що нове формулювання передбачене у поправці, поданій головою Комітету ВР з антикорупційної політики Анастасією Радіною.

Так, у статті 51-3 частина 1 викладена в такій редакції:

Повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів і може проводитися у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.

Повній перевірці (було «обов’язковій повній») підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством.

Повній перевірці (було «обов’язковій повній») також підлягають декларації, подані іншими суб’єктами декларування, у разі виявлення в них невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю.

Також з закону зникає норма про те, що «Національне агентство проводить повну перевірку декларації, а також самостійно проводить повну перевірку інформації, яка підлягає відображенню в декларації, щодо членів сім’ї суб’єкта декларування у випадках, передбачених частиною сьомою статті 46 цього Закону».

Залишається лише норма про те, що Національне агентство проводить повну перевірку декларації на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, із медіа та інших джерел, про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей. При цьому додається слово «повну».

Національне агентство визначає порядок відбору декларацій для проведення повної перевірки та черговість такої перевірки на підставі оцінки ризиків, а також порядок автоматизованого розподілу обов’язків з проведення повної перевірки між уповноваженими особами НАЗК.

Національне агентство за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забезпечує ведення черги декларацій, відібраних для проведення їх повної перевірки, та інформує суб’єкта декларування про включення поданої ним декларації до зазначеної черги декларацій.

Також з’являються нові норми про те, що суб’єкт декларування має право ознайомитися із усіма матеріалами повної перевірки щодо себе за результатами її здійснення. Копії вказаних матеріалів повної перевірки надаються НАЗК на письмовий запит суб’єкта декларування протягом 7 робочих днів з дня його отримання.

Повна перевірка декларації проводиться в частині об'єктів декларування, не охоплених повною перевіркою декларацій відповідного суб'єкта декларування за попередні періоди, крім випадку, коли НАЗК отримало нову інформацію щодо об'єкта, який перевірявся, або якщо наявні нові джерела інформації, що не були відомі чи не були доступні Національному агентству під час проведення попередньої повної перевірки.

Окрім того, у статті 51-4 прибирається норма про те, що встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

Тепер абзац 1 ч. 4 статті 51-4 буде звучати так: «У разі встановлення невідповідності рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам Національним агентством надається можливість суб’єкту декларування протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом».

Також Національне агентство повідомляє суб’єкту декларування про результати здійсненого щодо нього моніторингу способу життя протягом п’яти днів з дня його завершення.

Також, як ми писали раніше, фінальна редакція законопроекту передбачає, що депутати зможуть не декларувати квартири в оренді, витрати на які компенсують з бюджету.

Автор: Наталя Мамченко

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