Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

Верховная Рада 5 сентября готовится рассмотреть для принятия в целом законопроект 9534 о возобновлении декларирования.

Данным законом для НАПК упрощается процедура полной проверки деклараций высокопоставленных чиновников. А именно, из статьи 51-3 Закона «О предотвращении коррупции», регулирующей полную проверку деклараций, изымается слово «обязательная» из словосочетания «обязательная полная проверка». Также в статье 51-4 убирается норма о том, что установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования.

По сути это может означать, что полная проверка деклараций чиновников, занимающих ответственное и особо ответственное положение, отныне не будет обязательной для НАПК. Интересно, что новая формулировка предусмотрена в поправке, поданной главой Комитета ВР по антикоррупционной политике Анастасией Радиной.

Так, в статье 51-3 часть 1 изложена в следующей редакции:

Полная проверка декларации состоит в выяснении достоверности задекларированных сведений, точности оценки задекларированных активов, проверке на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения или необоснованности активов и может проводиться в период осуществления субъектом декларирования деятельности, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления, а также в течение трех лет после прекращения такой деятельности.

Полной проверке (было «обязательной полной») подлежат декларации должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, субъектов декларирования, занимающих должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков, перечень которых утверждается Национальным агентством.

Полной проверке (было «обязательной полной») также подлежат декларации, поданные другими субъектами декларирования, в случае обнаружения у них несоответствий по результатам логического и арифметического контроля.

Также из закона исчезает норма о том, что «Национальное агентство проводит полную проверку декларации, а также самостоятельно проводит полную проверку информации, подлежащей отражению в декларации, по поводу членов семьи субъекта декларирования в случаях, предусмотренных частью седьмой статьи 46 настоящего Закона ».

Остается только норма о том, что Национальное агентство проводит полную проверку декларации на основании информации, полученной от физических и юридических лиц, из медиа и других источников о возможном отражении в декларации недостоверных сведений. При этом добавляется слово «полную».

Национальное агентство определяет порядок отбора деклараций для проведения полной проверки и очередность проверки на основании оценки рисков, а также порядок автоматизированного распределения обязанностей по проведению полной проверки между уполномоченными лицами НАПК.

Национальное агентство посредством программных средств Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, обеспечивает ведение очереди деклараций, отобранных для проведения их полной проверки, и информирует субъекта декларирования о включении поданной им декларации в указанную очередь деклараций.

Также появляются новые нормы о том, что субъект декларирования имеет право ознакомиться со всеми материалами полной проверки по себе по результатам ее осуществления. Копии указанных материалов полной проверки предоставляются НАПК на письменный запрос субъекта декларирования в течение 7 рабочих дней со дня его получения.

Полная проверка декларации проводится в части объектов декларирования, не охваченных полной проверкой деклараций соответствующего субъекта декларирования за предыдущие периоды, кроме случая, когда НАПК получило новую информацию относительно проверяемого объекта или если имеются новые источники информации, не были известны или не были доступны Национальному агентству во время проведения предварительной полной проверки.

Кроме того, в статье 51-4 убирается норма о том, что установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам является основанием для осуществления полной проверки его декларации.

Теперь абзац 1 ч. 4 статьи 51-4 будет звучать так: «В случае установления несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам Национальным агентством предоставляется возможность субъекту декларирования в течение десяти рабочих дней предоставить письменное объяснение по такому факту».

Также Национальное агентство сообщает субъекту декларирования о результатах осуществленного по нему мониторинга образа жизни в течение пяти дней со дня его завершения.

Также, как мы писали ранее, финальная редакция законопроекта предусматривает, что депутаты могут не декларировать квартиры в аренде, расходы на которые компенсируют из бюджета.

Автор: Наталья Мамченко

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