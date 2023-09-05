Депутаты смогут не декларировать квартиры в аренде, расходы на которые компенсируют из бюджета

Законопроект о возобновлении декларирования предусматривает возможность для народных депутатов не декларировать определенные объекты недвижимости.

Источник фото: rada.gov.ua

Верховная Рада готовится принять в целом законопроект 9534 о возобновлении декларирования.

Согласно поправкам ко второму чтению народным депутатам разрешат не декларировать квартиры, предоставленные в аренду за счет бюджета.

Так, в статье 46, которая определяет информацию, которая должна быть указана в декларации, устанавливается, что не подлежит декларированию объект недвижимости, который находится у народного депутата Украины в аренде или на другом праве пользования, и расходы на аренду (съем) которого компенсируются народному депутату Украины в соответствии со статьей 35 Закона «О статусе народного депутата Украины» при условии, что площадь такого объекта не превышает 75 квадратных метров.

Также устанавливается, что не подлежат декларированию средства индивидуальной защиты, дроны и аналоги с комплектующими элементами, индивидуальные средства наблюдения и разведки, оптико-электронные системы и огнестрельное оружие с комплектующими документами, полученные военнослужащими во время действия правового режима военного положения.

Автор: Наталя Мамченко

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