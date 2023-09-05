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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

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Депутаты смогут не декларировать квартиры в аренде, расходы на которые компенсируют из бюджета

12:15, 5 сентября 2023
Законопроект о возобновлении декларирования предусматривает возможность для народных депутатов не декларировать определенные объекты недвижимости.
Депутаты смогут не декларировать квартиры в аренде, расходы на которые компенсируют из бюджета
Источник фото: rada.gov.ua
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Верховная Рада готовится принять в целом законопроект 9534 о возобновлении декларирования.

Согласно поправкам ко второму чтению народным депутатам разрешат не декларировать квартиры, предоставленные в аренду за счет бюджета.

Так, в статье 46, которая определяет информацию, которая должна быть указана в декларации, устанавливается, что не подлежит декларированию объект недвижимости, который находится у народного депутата Украины в аренде или на другом праве пользования, и расходы на аренду (съем) которого компенсируются народному депутату Украины в соответствии со статьей 35 Закона «О статусе народного депутата Украины» при условии, что площадь такого объекта не превышает 75 квадратных метров.

Также устанавливается, что не подлежат декларированию средства индивидуальной защиты, дроны и аналоги с комплектующими элементами, индивидуальные средства наблюдения и разведки, оптико-электронные системы и огнестрельное оружие с комплектующими документами, полученные военнослужащими во время действия правового режима военного положения.

Автор: Наталя Мамченко

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