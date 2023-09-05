Когда работодатель может уволить работника за несоответствие занимаемой должности: разъяснение Гоструда

В случае установления работодателем несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе, он имеет право в течение срока испытания уволить такого работника, письменно предупредив его об этом за 3 дня.

Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает, когда работодатель может уволить работника за несоответствие занимаемой должности.

Так, при заключении трудового договора работнику может устанавливаться испытательный срок с целью проверки его соответствия работе, которая поручается.

Согласно статье 26 Кодекса законов о труде Украины, условие об испытании должно быть указано в приказе (распоряжении) о принятии на работу.

В течение испытательного срока оценивается соответствие работника работе или должности. Период испытания не может превышать 3 и 6 месяцев в случае согласования с профсоюзом.

Срок испытания при принятии на работу рабочих не может превышать одного месяца. Дни, в которые работник фактически не исполнял обязанности, в продолжительность испытательного срока не причисляются.

В случае установления работодателем несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе, он имеет право в течение срока испытания уволить такого работника, письменно предупредив его об этом за три дня.

Расторжение трудового договора в таком случае производится на основании п. 11 ст. 40 КЗоТ.

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