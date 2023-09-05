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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

  1. В Украине

Когда работодатель может уволить работника за несоответствие занимаемой должности: разъяснение Гоструда

15:24, 5 сентября 2023
В случае установления работодателем несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе, он имеет право в течение срока испытания уволить такого работника, письменно предупредив его об этом за 3 дня.
Когда работодатель может уволить работника за несоответствие занимаемой должности: разъяснение Гоструда
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Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает, когда работодатель может уволить работника за несоответствие занимаемой должности.

Так, при заключении трудового договора работнику может устанавливаться испытательный срок с целью проверки его соответствия работе, которая поручается. 

Согласно статье 26 Кодекса законов о труде Украины, условие об испытании должно быть указано в приказе (распоряжении) о принятии на работу.

В течение испытательного срока оценивается соответствие работника работе или должности. Период испытания не может превышать 3 и 6 месяцев в случае согласования с профсоюзом.

Срок испытания при принятии на работу рабочих не может превышать одного месяца. Дни, в которые работник фактически не исполнял обязанности, в продолжительность испытательного срока не причисляются.

В случае установления работодателем несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе, он имеет право в течение срока испытания уволить такого работника, письменно предупредив его об этом за три дня.

Расторжение трудового договора в таком случае производится на основании п. 11 ст. 40 КЗоТ.

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