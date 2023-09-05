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Коли роботодавець може звільнити працівника за невідповідність займаній посаді: роз’яснення Держпраці

15:24, 5 вересня 2023
У разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за 3 дні.
Коли роботодавець може звільнити працівника за невідповідність займаній посаді: роз’яснення Держпраці
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає, коли роботодавець може звільнити працівника за невідповідність займаній посаді.

Так, при укладені трудового договору працівнику може встановлюватись випробувальний термін з метою перевірки його відповідності роботі, яка доручається. Відповідно до статті 26 Кодексу законів про працю України умову про випробування має бути зазначено в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

Упродовж випробувального терміну оцінюється відповідність працівника роботі або посаді. Період випробування не може перевищувати 3 місяців та 6 місяців у разі погодження з профспілкою.

Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця. Дні, в які робітник фактично не виконував обов’язки, до тривалості випробувального терміну не зараховуються.

У разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні.

Розірвання трудового договору у такому випадку здійснюється на підставі п. 11 ст. 40 КЗпП.

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