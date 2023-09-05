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У ККС ВС висловилися щодо періоду тримання під вартою, який підлягає зарахуванню до загального строку відбування покарання

12:10, 5 вересня 2023
Строк тримання особи під вартою на території іноземної держави у зв’язку з вирішенням питання про її видачу підлягає зарахуванню до загального строку відбування покарання, призначеного вироком суду України.
У ККС ВС висловилися щодо періоду тримання під вартою, який підлягає зарахуванню до загального строку відбування покарання
Зображення: freepik.com
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Суд першої інстанції, ухвалюючи вирок щодо засудженого, не зарахував до строку відбування покарання період тримання його під вартою на території рф на виконання доручення України про його екстрадицію.

Як розповіли у Верховному Суді, Київський апеляційний суд залишив без зміни цей вирок, зазначивши, що запит про видачу засудженого не було задоволено, засудженого затримали на території України, а тому він не є виданою запитуваною державою особою в розумінні ст. 577 КПК України, положення цієї статті не можуть бути застосовані до нього.

Скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду зарахував час тримання засудженого під вартою на території рф в порядку ст. 577 КПК України до загального строку відбування покарання. Так, ККС ВС зазначив, що зі змісту наданих стороною захисту належним чином завірених документів і матеріалів провадження вбачається, що на території рф засуджений у період з 19 березня 2015 року по 8 липня 2016 року утримувався саме на виконання доручення України про його екстрадицію в межах цього кримінального провадження. Зазначений факт у суді касаційної інстанції підтвердили як сторона обвинувачення, так і сторона захисту, а тому такий період підлягає зарахуванню до загального строку відбування покарання, призначеного засудженому вироком місцевого суду.

Постанова ККС ВС від 6 липня 2023 року у справі № 754/1100/17 (провадження № 51-2002км23).

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