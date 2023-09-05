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  1. У світі

Не вийшли з ринку рф: продукція Pepsi більше не продається у фінському парламенті

17:13, 5 вересня 2023
Напої компанії уже прибрали з прилавків.
Не вийшли з ринку рф: продукція Pepsi більше не продається у фінському парламенті
Фото: REUTERS
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Продукція компанії Pepsi більше не продаватиметься у будівлі парламенту Фінляндії, оскільки компанія не припинила свою діяльність в росії. Про це повідомляє Yle

Як повідомив керуючий рестораном у парламенті, напої компанії уже прибрали з прилавків.

Зазначається, що раніше один із фінських депутатів, Туомас Кеттунен, запропонував припинити продаж у парламенті продукції американської компанії Pepsi, яка попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, продовжує працювати у рф, сплачуючи податки та підтримуючи економіку. 

Раніше ми писали, що НАЗК внесло PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.

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