Цифрова транспортна карта за 1 грн та безкоштовні поїздки – у Києві запустили нову кампанію

Для участі необхідно оновити застосунок Київ Цифровий та придбати там цифрову транспортну карту, оплативши покупку карткою Mastercard будь-якого українського банку.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Київ Цифровий, Mastercard та iPay.ua розпочали спільну кампанію для популяризації безготівкових розрахунків.

Як розповів керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич, у межах кампанії користувачі можуть отримати лише за 1 грн цифрову транспортну карту в застосунку Київ Цифровий та 500 000 безкоштовних поїздок: кожному новому користувачу цифрової транспортної карти – п’ять безкоштовних поїздок.

Для участі в кампанії необхідно оновити застосунок та придбати цифрову транспортну карту в Київ Цифровий, оплативши покупку карткою Mastercard будь-якого українського банку. При цьому вартість цифрової транспортної карти буде становити 1 грн замість 40 грн.

Після оплати цифрова карта автоматично прив’язується до банківської картки в Apple чи Google Wallet і до пристрою, із якого здійснили оплату. Цифрова карта працюватиме лише на тому смартфоні, із якого її придбали. Щоб скористатися безкоштовною поїздкою, необхідно піднести смартфон із банківською карткою, якою була оплачена цифрова транспортна карта, до валідатора у громадському наземному транспорті, і поїздка автоматично буде підтверджена. Кампанія триватиме протягом двох місяців – з 4 вересня до 4 листопада 2023 року (або до дати використання бюджету рекламної акції в повному обсязі).

Придбати транспортну карту можна в застосунку Київ Цифровий у розділі «Транспортна карта» зі швидкого доступу на головному екрані або натиснути «К» ⟶ «Транспортна карта».

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