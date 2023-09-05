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  1. В Україні

​У Миколаєві викрили правоохоронця, який продавав ритуальній службі інформацію про померлих

12:44, 5 вересня 2023
Повідомляється, що посадовець домовився про співпрацю з менеджеромритуального агентства і передавав йому конфіденційну інформацію щодо померлих з адресами та контактами родичів.
​У Миколаєві викрили правоохоронця, який продавав ритуальній службі інформацію про померлих
Фото: ДБР
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У Миколаєві повідомили про підозру начальнику сектору одного з правоохоронних органів міста. За даними слідства, правоохоронець системно продавав конфіденційну інформацію ритуальному агентству, інформує Державне бюро розслідувань. 

Як повідомляється, посадовець домовився про вигідну співпрацю з менеджером ритуального агентства і передавав йому конфіденційну інформацію щодо померлих з адресами та контактами родичів.

Далі агентство телефонувало родинам померлого й пропонувала свої послуги.

Ритуальна фірма платила правоохоронцю відсоток з «прибутку» за кожного небіжчика, яких в день могло бути декілька.

Наразі поліцейському повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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