​У Миколаєві викрили правоохоронця, який продавав ритуальній службі інформацію про померлих

Повідомляється, що посадовець домовився про співпрацю з менеджеромритуального агентства і передавав йому конфіденційну інформацію щодо померлих з адресами та контактами родичів.

Фото: ДБР

У Миколаєві повідомили про підозру начальнику сектору одного з правоохоронних органів міста. За даними слідства, правоохоронець системно продавав конфіденційну інформацію ритуальному агентству, інформує Державне бюро розслідувань.

Як повідомляється, посадовець домовився про вигідну співпрацю з менеджером ритуального агентства і передавав йому конфіденційну інформацію щодо померлих з адресами та контактами родичів.

Далі агентство телефонувало родинам померлого й пропонувала свої послуги.

Ритуальна фірма платила правоохоронцю відсоток з «прибутку» за кожного небіжчика, яких в день могло бути декілька.

Наразі поліцейському повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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