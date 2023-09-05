В Николаеве разоблачили правоохранителя, который продавал ритуальной службе информацию об умерших

Сообщается, что чиновник договорился о сотрудничестве с менеджером ритуального агентства и передавал ему конфиденциальную информацию об умерших с адресами и контактами родственников.

Фото: ГБР

В Николаеве сообщили о подозрении начальнику сектора одного из правоохранительных органов города. По данным следствия, правоохранитель системно продавал конфиденциальную информацию ритуальному агентству, сообщает Государственное бюро расследований.

Как сообщается, чиновник договорился о выгодном сотрудничестве с менеджером ритуального агентства и передавал ему конфиденциальную информацию об умерших с адресами и контактами родственников.

Далее агентство звонило семьям умершего и предлагало свои услуги.

Ритуальная фирма платила правоохранителю процент с «прибыли» за каждого покойного, которых в день могло быть несколько.

Полицейскому сообщили о подозрении в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом, которая хранится в автоматизированных системах, созданной и защищенной в соответствии с действующим законодательством.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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