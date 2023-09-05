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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

  1. В Украине

Минобороны нашло, как предотвратить фальшивые диагнозы ВВК: данные будут брать из электронной системы здравоохранения

11:40, 5 сентября 2023
Военные медкомиссии будут ежегодно запрашивать информацию у врачей о наличии диагнозов у военнообязанных.
Минобороны нашло, как предотвратить фальшивые диагнозы ВВК: данные будут брать из электронной системы здравоохранения
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Согласно новому приказу Министерство обороны дает возможность мобилизовать мужчин, ограниченно пригодных к военной службе. Согласно документу, информация о состоянии здоровья украинцев будет получена из электронной системы здравоохранения.

Как известно, изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402) внесены приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490 и вступили в силу 25 августа.

В частности, военно-врачебные комиссии (ВВК) будут спрашивать информацию у семейных врачей или врачей, с которыми подписана декларация, о наличии диагнозов у допризывников, призывников и военнообязанных. Такие запросы ТЦК будут делать ежегодно, перед проведением приписки к призывным участкам.

Также в социальных службах и органах соцзащиты будут запрашивать информацию об инвалидности лиц, а медучреждения будут передавать в ТЦК и СП данные людей, которые за последние полгода болели вирусным гепатитом, брюшным тифом, паратифом, дизентерией и другими инфекционными заболеваниями.

Цель новшеств — избежать постановки фальшивых диагнозов, позволяющих сняться с военного учета, непосредственно в самой ВВК.

При этом согласно приказу Минобороны повысят требования к персональному составу ВВК. В первую очередь, все ВВК подчинят центральной военно-врачебной комиссии, а и в свою очередь подотчетна Военно-медицинскому департаменту Минобороны.

Для временных ВВК появилось требование, чтобы их возглавлял врач, имеющий опыт не менее трех лет работы в составе военно-врачебных комиссий или подготовку по вопросам военно-врачебной экспертизы.

Ранее мы писали, что Министерство обороны утвердило новый список болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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