Минобороны нашло, как предотвратить фальшивые диагнозы ВВК: данные будут брать из электронной системы здравоохранения

Военные медкомиссии будут ежегодно запрашивать информацию у врачей о наличии диагнозов у военнообязанных.

Согласно новому приказу Министерство обороны дает возможность мобилизовать мужчин, ограниченно пригодных к военной службе. Согласно документу, информация о состоянии здоровья украинцев будет получена из электронной системы здравоохранения.

Как известно, изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402) внесены приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490 и вступили в силу 25 августа.

В частности, военно-врачебные комиссии (ВВК) будут спрашивать информацию у семейных врачей или врачей, с которыми подписана декларация, о наличии диагнозов у допризывников, призывников и военнообязанных. Такие запросы ТЦК будут делать ежегодно, перед проведением приписки к призывным участкам.

Также в социальных службах и органах соцзащиты будут запрашивать информацию об инвалидности лиц, а медучреждения будут передавать в ТЦК и СП данные людей, которые за последние полгода болели вирусным гепатитом, брюшным тифом, паратифом, дизентерией и другими инфекционными заболеваниями.

Цель новшеств — избежать постановки фальшивых диагнозов, позволяющих сняться с военного учета, непосредственно в самой ВВК.

При этом согласно приказу Минобороны повысят требования к персональному составу ВВК. В первую очередь, все ВВК подчинят центральной военно-врачебной комиссии, а и в свою очередь подотчетна Военно-медицинскому департаменту Минобороны.

Для временных ВВК появилось требование, чтобы их возглавлял врач, имеющий опыт не менее трех лет работы в составе военно-врачебных комиссий или подготовку по вопросам военно-врачебной экспертизы.

Ранее мы писали, что Министерство обороны утвердило новый список болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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