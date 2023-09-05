Міноборони знайшло, як запобігти фальшивим діагнозам ВЛК: дані братимуть із електронної системи охорони здоров’я

Військові медкомісії щорічно запитуватимуть інформацію у лікарів про наявність діагнозів у військовозобов’язаних.

Згідно з новим наказом Міністерства оборони дає можливість мобілізувати чоловіків, обмежено придатних до військової служби. Згідно з документом, інформація про стан здоров’я українців буде отримана з електронної системи охорони здоров’я.

Як відомо, зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ Міноборони № 402) внесені наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року № 490 та набули чинності 25 серпня.

Зокрема, військово-лікарські комісії (ВЛК) запитуватимуть інформацію у сімейних лікарів або лікарів, з якими підписано декларацію, про наявність діагнозів у допризовників, призовників та військовозобов’язаних. Такі запити ТЦК робитимуть щорічно, перед проведенням приписки до призовних дільниць.

Також у соціальних службах та органах соцзахисту буде запитуватись інформація про інвалідність осіб, а медзаклади передаватимуть до ТЦК та СП дані людей, які за останні півроку хворіли на вірусний гепатит, черевний тиф, паратиф, дизентерію та інші інфекційні захворювання.

Мета нововведень — уникнути постановки фальшивих діагнозів, які дають змогу знятися з військового обліку, безпосередньо в самій ВЛК.

При цьому, згідно з наказом Міноборони, підвищать вимоги до персонального складу ВВК. Насамперед, всі ВВК підпорядкують центральній військово-лікарській комісії, а та у свою чергу підзвітна Військово-медичному департаменту Міноборони.

Для тимчасових ВЛК з’явилася вимога, щоб їх очолював лікар, який має досвід не менше трьох років роботи у складі військово-лікарських комісій або підготовку з питань військово-лікарської експертизи.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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