У Дії з’явилася корисна новинка – студентський тепер можна шерити у застосунку

Компанії й установи отримають копії за секунди.

У Дії для студентів з’явилася новинка – тепер можна надсилати копію студентського за кілька кліків через Дію. Компанії й установи отримають копії за секунди.

Як зазначають у пресслужбі Дії, це знадобиться, щоб отримати знижку за студентським, зареєструватися в системі університету, створити персональний кабінет на освітніх ресурсах і ще багато чого.

У свою чергу, зазначали у Дії, українські бізнеси можуть налаштувати інтеграцію з Дією, щоб надавати знижки студентам або ж ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією.

Компанії можуть налаштувати шеринг так, щоб отримувати копії як офлайн, так і онлайн. По консультацію та допомогу можна звернутися до Дії.

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