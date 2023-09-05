У Дії появилась полезная новинка – студенческий теперь можно шерить в приложении

Компании и учреждения получат копии за секунды.

В Дії для студентов появилась новинка – теперь можно посылать копию студенческого в несколько кликов через Дію. Компании и учреждения получат копии за секунды.

Как отмечают в пресс-службе Дія, это понадобится, чтобы получить скидку по студенческому, зарегистрироваться в системе университета, создать персональный кабинет на образовательных ресурсах и еще много чего.

В свою очередь, отметили в Дії, украинские бизнесы могут настроить интеграцию с Дією, чтобы предоставлять скидки студентам или же делиться полезным контентом с целевой аудиторией.

Компании могут настроить шеринг так, чтобы получать копии как офлайн, так и онлайн. За консультацией и помощью можно обратиться к Дії.

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