Суровикина освободили из-под стражи после смерти Пригожина, — СМИ

Сообщается, что Суровикин сохранил свое звание и технически все еще остается офицером, но карьерных перспектив у него нет.

Фото: Courtesy Ostorozhno Media via REUTERS

Российского генерала Сергея Суровикина, вероятнее всего, задержали после мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина. Теперь его освободили, пишет The New York Times.

По данным издания, хоть Суровикина и освободили из-под стражи, но пока неясно, остаются ли какие-либо ограничения на его передвижение. Однако он точно лишился карьерных перспектив, сохранив звание.

Американские официальные лица утверждают, что генерал заранее узнал о мятеже, и через несколько часов после его начала российские власти опубликовали видео, на котором неуверенно выглядевший Суровикин призывает наемников "Вагнера" отступить.

Сообщается, что Суровикин был освобожден через несколько дней после того, как Пригожин погиб в авиакатастрофе в конце прошлого месяца.

Накануне в сети появилось фото Суровикина, которій предположительно впервые после бунта Пригожина появился на публике. Его опубликовала российская пропагандистка Ксения Собчак.

Ранее сообщалось, что в рф генерала Суровикина задержали и допрашивали в течение нескольких дней.

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