По «селфи» корректировала российские атаки по Харькову: СБУ задержала вражескую информаторку

Чтобы скорректировать вражескую атаку рф, женщина сфотографировала себя на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила фото российской агентуре.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители задержали очередную российскую информаторку, корректировавшую российские воздушные атаки по Харькову. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

СБУ отмечается, что именно по ее координатам летом 2022 года захватчики нанесли ракетный удар по производственным цехам местного завода энергетической отрасли Украины.

«Чтобы скорректировать вражескую атаку рф, фигурантка сфотографировала себя на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила фото агрессору», - говорится в сообщении.

Указано, что злоумышленницей оказалась работница пострадавшего предприятия, которую фсб привлекла к сотрудничеству во время ее поездки в москву еще до начала полномасштабного вторжения рф.

После 24 февраля прошлого года на нее вышел представитель российской спецслужбы и поставил задачу передавать ему геолокации украинских защитников и критической инфраструктуры в городе.

«Для коммуникации они использовали популярный мессенджер, а для конспирации женщина постоянно меняла мобильные телефоны.

Для передачи координат украинских объектов фигурантка делала напротив них «селфи», затем отправляла фото в фсб и после этого сразу удаляла снимки с телефона.

Чтобы замаскировать подрывную деятельность в пользу фсб, их приспешница активно публиковала в соцсетях собственные комментарии, в которых демонстративно критиковала военно-политическое руководство рф.

Однако ей это не помогло. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время выполнения ею новой вражеской разведзадачи», — отметили в Службе.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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