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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

  1. В Украине

По «селфи» корректировала российские атаки по Харькову: СБУ задержала вражескую информаторку

16:17, 5 сентября 2023
Чтобы скорректировать вражескую атаку рф, женщина сфотографировала себя на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила фото российской агентуре.
По «селфи» корректировала российские атаки по Харькову: СБУ задержала вражескую информаторку
Фото: ssu.gov.ua
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Правоохранители задержали очередную российскую информаторку, корректировавшую российские воздушные атаки по Харькову. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

СБУ отмечается, что именно по ее координатам летом 2022 года захватчики нанесли ракетный удар по производственным цехам местного завода энергетической отрасли Украины.

«Чтобы скорректировать вражескую атаку рф, фигурантка сфотографировала себя на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила фото агрессору», - говорится в сообщении.

Указано, что злоумышленницей оказалась работница пострадавшего предприятия, которую фсб привлекла к сотрудничеству во время ее поездки в москву еще до начала полномасштабного вторжения рф.

После 24 февраля прошлого года на нее вышел представитель российской спецслужбы и поставил задачу передавать ему геолокации украинских защитников и критической инфраструктуры в городе.

«Для коммуникации они использовали популярный мессенджер, а для конспирации женщина постоянно меняла мобильные телефоны.

Для передачи координат украинских объектов фигурантка делала напротив них «селфи», затем отправляла фото в фсб и после этого сразу удаляла снимки с телефона.

Чтобы замаскировать подрывную деятельность в пользу фсб, их приспешница активно публиковала в соцсетях собственные комментарии, в которых демонстративно критиковала военно-политическое руководство рф.

Однако ей это не помогло. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время выполнения ею новой вражеской разведзадачи», — отметили в Службе.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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