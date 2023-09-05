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По «селфі» коригувала російські атаки по Харкову: СБУ затримала ворожу інформаторку

16:17, 5 вересня 2023
Щоб скоригувати ворожу атаку рф, жінка сфотографувала себе на фоні промислового об’єкта з прив’язкою до місцевості й відправила фото російській агентурі.
По «селфі» коригувала російські атаки по Харкову: СБУ затримала ворожу інформаторку
Фото: ssu.gov.ua
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Правоохоронці затримали чергову російську інформаторку, яка коригувала російські повітряні атаки по Харкову. Про це повідомляє Служба безпеки України.

СБУ зазначається, що саме за її координатами влітку 2022 року загарбники здійснили ракетний удар по виробничих цехах місцевого заводу енергетичної галузі України.

«Щоб скоригувати ворожу атаку рф, фігурантка сфотографувала себе на фоні промислового об’єкта з прив’язкою до місцевості й відправила фото агресору», — йдеться у повідомленні.

Вказано, що зловмисницею виявилась працівниця постраждалого підприємства, яку фсб залучила до співпраці під час її поїздки до москви ще до початку повномасштабного вторгнення рф.

Так, після 24 лютого минулого року на неї вийшов представник російської спецслужби і поставив завдання передавати йому геолокації українських захисників та критичної інфраструктури у місті.

«Для комунікації між собою вони використовували популярний месенджер, а для конспірації жінка постійно змінювала мобільні телефони.

Для передачі координат українських об’єктів фігурантка робила навпроти них «селфі», потім відправляла фото до фсб і після цього одразу видаляла знімки з телефону.

Щоб замаскувати підривну діяльність на користь фсб, їхня поплічниця активно публікувала у соцмережах власні коментарі, в яких демонстративно критикувала військово-політичне керівництво рф.

Однак, їй це не допомогло. Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею нового ворожого розвідзавдання», — зазначили у Службі.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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