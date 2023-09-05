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  1. В Україні

Вночі у Києві надійшло повідомлення про замінування всіх вокзалів та деяких медичних закладів — КМВА

11:16, 5 вересня 2023
Після ретельної перевірки інформація виявилася хибним викликом.
Вночі у Києві надійшло повідомлення про замінування всіх вокзалів та деяких медичних закладів — КМВА
Джерело фото: lvivoblrada.gov.ua
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У Києві вночі поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів столиці та деяких медичних закладів. Крім того, правоохоронці перевіряли інформацію про замінування усіх торгово-розважальних центрів.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко вранці 5 вересня.

«Як і очікувалося, інформація щодо замінування усіх торгово-розважальних центрів Києва виявилася хибним викликом. Окрім того, вночі поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів Києва та деяких медичних закладів. Після ретельної перевірки ця інформація також не підтвердилась – знов хибні виклики», - зазначив начальник КМВА.

Попко наголосив, що безпекова ситуація в Києві контрольована.

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