Вночі у Києві надійшло повідомлення про замінування всіх вокзалів та деяких медичних закладів — КМВА

Після ретельної перевірки інформація виявилася хибним викликом.

Джерело фото: lvivoblrada.gov.ua

У Києві вночі поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів столиці та деяких медичних закладів. Крім того, правоохоронці перевіряли інформацію про замінування усіх торгово-розважальних центрів.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко вранці 5 вересня.

«Як і очікувалося, інформація щодо замінування усіх торгово-розважальних центрів Києва виявилася хибним викликом. Окрім того, вночі поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів Києва та деяких медичних закладів. Після ретельної перевірки ця інформація також не підтвердилась – знов хибні виклики», - зазначив начальник КМВА.

Попко наголосив, що безпекова ситуація в Києві контрольована.

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