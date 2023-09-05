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  1. Суд інфо

У Корольовському районному суді Житомира обрали голову суду

14:47, 5 вересня 2023
На посаду голови суду одноголосно обрали Юрія Івановича Драча.
У Корольовському районному суді Житомира обрали голову суду
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У понеділок, 4 вересня, у Корольовському районному суді міста Житомира відбулися загальні збори суддів для вирішення питання про обрання на адміністративну посаду голови суду.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

На посаду голови Корольовського районного суду м. Житомира одноголосно обрали Юрія Івановича Драча. Згідно з вимогами чинного законодавства, голосування відбулося шляхом таємного голосування.

Раніше ми писали, що обрано голову Ананьївського райсуду Одеської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області. 

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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