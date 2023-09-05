Постачання програми TrueConf: САП скерувала до суду справу проти екскерівника ДП «Держінформ’юст»

Понад 7,7 мільйонів гривень, які держпідприємство сплатило за непоставлене обладнання, згодом легалізували, перерахувавши іноземним компаніям.

Колаж: sud.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду справу за обвинуваченням колишнього керівника ДП «Держінформ’юст», його заступника та двох керівників приватних компаній у заволодінні понад 7,7 млн грн держпідприємства. Про це повідомляють НАБУ і САП.

За даними слідства, протягом січня 2014 року – лютого 2015 року очільник ДП «Держінформ’юст» та його заступник у змові з керівниками приватних компаній організували укладення договорів на постачання програмної продукції – комп’ютерної програми TrueConf.

«Фактично ж юридичними особами, з якими були укладені договори, послуги не надавалися, а потреби в продукції на той момент взагалі не існувало. Кошти, які держпідприємство сплатило за непоставлене обладнання, згодом легалізували, перерахувавши іноземним компаніям, зареєстрованим у Німеччині, Великобританії, Панамі та на Кіпрі. Внаслідок таких дій інтересам держави в особі «Держінформ’юст» завдано понад 7,7 млн грн збитків», — йдеться у повідомленні.

Дії колишнього керівника кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України. Його заступнику та керівникам приватних компаній інкриміновано ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

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